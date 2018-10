Météo Maroc: de la pluie dans des régions du Royaume ce lundi

Voici les prévisions pour la journée du lundi 22 octobre 2018, établies par la Direction de la météo nationale:

– Temps nuageux avec pluies ou averses orageuses localement fortes sur les provinces du Sud.

– Temps passagèrement nuageux avec pluies sur le sud-est, le Haut Atlas, le Souss, l’Anti-Atlas et les plaines au sud de Safi.

– Ciel peu à passagèrement nuageux sur le reste du Maroc.

– Formations brumeuses localisées sur les côtes atlantiques nord.

– Vent faible à modéré de secteur sud sur les provinces du Sud et de nord à ouest ailleurs.

– Températures minimales oscillant entre 3 et 9 °C sur les reliefs et l’Oriental, 10 et 15 °C sur les plaines nord, le sud de l’Oriental et sur les versants sud-est, 15 et 22 °C sur le reste des plaines, le Souss, le sud-est, les provinces du Sud et près des côtes centre.

– Températures maximales variant de 13 à 18 °C sur les reliefs, 19 à 25 °C sur l’Oriental, le Souss, les côtes centre et sud et le sud des provinces du sud, 25 à 30 °C sur les plaines à l’ouest de l’Atlas.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée devenant peu agitée le matin sur le littoral atlantique.