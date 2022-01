Météo Maroc: de la pluie annoncée par la DGM le mercredi 5 janvier

Voici les prévisions météorologiques pour le mercredi 5 janvier 2022, établies par la Direction générale de la météorologie:

– Temps assez froid sur l’intérieur, notamment l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et l’Oriental.

– Gouttes de pluie éparses le jour sur le Nord-Ouest, le Saiss et les reliefs du Haut et du Moyen Atlas.

– Pluies la nuit suivante sur la Méditerranée, le Rif, le Tangérois et le Loukkos.

– Formations brumeuses sur le Nord des provinces Sud.

– Chasse-poussières par endroits sur l’Oriental et les provinces Sud.

– Vent localement assez fort sur la Méditerranée, l’Est du Saiss, l’Oriental, les plaines atlantiques Centre et le Nord des provinces Sud et faible à modéré de secteur nord à variable ailleurs.

– Températures minimales de l’ordre de -03/04°C sur l’Atlas et le Rif, 04/10°C sur l’Oriental, les plaines Nord-Ouest, les plateaux des Phosphates et d’Oulmès, le Sud-Est et le Nord-Est des provinces Sud et de 11/17°C sur le Centre et le reste du Sud.

– Températures maximales en baisse, localement sensible sur les reliefs de l’Atlas, le Rif, leurs régions avoisinantes et sur l’Oriental.

– Mer agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Mehdia et Safi et peu agitée à agitée ailleurs.