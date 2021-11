Météo Maroc: Ciel souvent nuageux avec faibles pluies ou averses éparses ce lundi

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du lundi 29 novembre 2021, établies par la Direction générale de la météorologie:

– Temps froid avec gelée locale sur l’Atlas, le rif, les versants sud-est, les hauts plateaux orientaux et les plateaux de phosphates et oulmès et relativement froid sur l’intérieur du pays.

– Ciel souvent nuageux avec faibles pluies ou averses éparses sur l’extrême nord-ouest et probablement le Saiss.

– Ciel passagèrement nuageux sur la méditerranée et le nord de l’oriental et clair à peu nuageux ailleurs.

– Chasse-sables sur l’intérieur des provinces sahariennes.

– Rafales de vents assez fortes sur la méditerranée, le nord de l’oriental, les côtes centre et sud.

– Températures minimales de l’ordre de -06/02°c sur l’Atlas, les hauts plateaux orientaux et les plateaux de phosphates et oulmès, 03/09°c sur le rif, le Saiss, le nord de l’oriental, le sud-est, le nord-est des provinces sud, les plaines nord et centre, de 10/16°c sur les côtes et le reste des provinces sud et de 05/11°c partout ailleurs.

– Températures maximales de l’ordre de 03/09°c sur l’Atlas, le rif et le Saiss, 09/15°c sur l’oriental, le Gharb et les plateaux de phosphates et Oulmès, 14/19°c sur les plaines nord et centre, le sud-est et la méditerranée, 18/23°c sur le Souss et 20/25°c sur les provinces sud.

– Mer agitée à forte en méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit et entre Cap Spartel et Mehdia et agitée à forte ailleurs.

