Météo Maroc: ciel nuageux avec pluies ou ondées ce mardi 2 novembre

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mardi 2 novembre, établies par la Direction générale de la météorologie :

– Ciel passagèrement à souvent nuageux avec pluies ou ondées éparses sur le Tangérois, le Loukkos, le Rif occidental et le Saiss.

– Formations brumeuses ou bruines locales la matinée sur les côtes et les plaines Nord et Centre.

– Ciel devenant passagèrement nuageux la nuit suivante avec pluies éparses sur les côtes Nord et l’Ouest de la Méditerranée.

– Vent modéré à parfois assez fort d’Ouest sur le Rif, la Méditerranée et le Tangérois et faible à modéré, de Sud sur le Sud-Est et le Sud de l’Oriental et de Nord à Ouest en général ailleurs.

– Températures minimales de l’ordre de 04/10°C sur les reliefs, de 09/13°C sur le Sud de l’Oriental et les plateaux de phosphates et de 14/20°C ailleurs.

– Températures maximales de l’ordre de 17/23°C sur l’Atlas et le Rif, de 32/36°C sur l’intérieur des provinces Sud, de 26/31°C sur l’intérieur du Souss, Chiadma, les plaines à l’Ouest de l’Atlas et le Sud-Est et de 20/26°C ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée et le Détroit, agitée entre Cap Spartel et Tantan, peu agitée à agitée entre Tantan et Boujdour et agitée au Sud de Boujdour.

