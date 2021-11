Météo Maroc: chutes de neige et temps froid ce dimanche 28 novembre

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du dimanche 28 novembre 2021, établies par la Direction générale de la météorologie:

– Ciel passagèrement nuageux la matinée sur le Nord du pays avec quelques gouttes résiduelles sur le Haut et le Moyen Atlas, leurs plaines voisines, le Nord de l’Oriental et l’Est de la Méditerranée.

– Chutes de neige sur le Haut et le Moyen Atlas et les Hauts plateaux Orientaux à partir de 1.500m.

– Ciel clair à peu nuageux ailleurs.

– Temps assez froid à froid avec gelée ou verglas sur l’Atlas, les versants Sud-Est et les hauts plateaux Orientaux.

– Rafales de vent assez fortes sur la Méditerranée, l’Atlas, l’Oriental, les côtes Centre et les provinces Sud.

– Températures minimales de l’ordre de -03/04°C sur l’Atlas et les hauts plateaux orientaux, 04/09°C sur la Méditerranée, le Rif, le Saiss, les versants Sud-Est et les plateaux de phosphates et d’Oulmès, 09/14°C sur les plaines Nord et Centre, le Souss et le Nord-Est des provinces Sud, 14/18°C sur le Nord des provinces Sud et de 14/22°C sur les provinces sahariennes.

– Températures maximales de l’ordre de 03/10°C sur l’Atlas et le Rif, 07/14°C sur l’Oriental, le Saiss, les plateaux de phosphates et Oulmès, 13/18°C sur les plaines Nord et Centre, les versants Sud-Est et la Méditerranée, 18/23°C sur le Souss et 20/26°C sur les provinces Sud.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et entre Cap Spartel et Mehdia, agitée à forte ailleurs, devenant localement forte à très forte l’après-midi entre Capsim et Tarfaya.

NH