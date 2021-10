Météo Maroc: averses orageuses et formations brumeuses ce mercredi

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mercredi 27 octobre 2021, établies par la Direction générale de la météorologie :

– Formations brumeuses près des côtes centre.

– Averses orageuses et risque de grêle sur le haut et le moyen atlas et ses régions avoisines, le sud-est, l’oriental et la méditerranée.

– Averses orageuses sur les provinces sud.

– Quelques flocons de neige sur les sommets du haut atlas.

– Ciel peu a passagèrement nuageux ailleurs.

-rafales de vents assez fortes sur le Tangérois.

– Températures minimales de l’ordre de 04/09°c sur les reliefs, 09/14°c sur l’oriental, la méditerranée et les plaines intérieures nord et de 14/22°c ailleurs.

– Températures maximales de l’ordre de 12/17°c sur l’atlas et l’oriental, 17/24°c sur la méditerranée, prés des cotes atlantiques, le Rif, le Saiss, les plaines a l’ouest de l’atlas et l’extrême sud du pays et de 24/30°c ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte entre Casablanca et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.

BF