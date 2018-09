Météo: les villes où il va pleuvoir cette semaine au Maroc

Cette situation persistera mercredi de 12h à 18h dans les provinces d’Al Haouz, Chichaoua, Essaouira, Marrakech, Rehamna, Kelaât Seraghna, Taroudant, Tata, Tiznit, Sidi Ifni, Guelmim, Zagora, Ouarzazate, Tinghir, Errachidia, Midelt, Azilal, Beni Mellal, Inzegane, Ait Melloul et les reliefs d’Agadir-Ida-Outanane et de Chtouka Aït Baha.

Les averses orageuses toucheront du mardi 15h à mercredi à 1h les provinces de Tata, Assa-Zag, Essemara, Bujdour, Oued Eddahab, Aousserd, Errachidia, Tinghir, Zagora, Figuig, Jerada, Midelt et Ouarzazate. Le même phénomène intéressera également, mercredi de 1h à 12h, les provinces d’Essemara, Laâyoune, Tarfaya, Tan Tan, Guelmim, Sidi Ifni, Tiznit, Tata, Zagora, Ouarzazate, Errachidia et Tinghir.

Dans une déclaration à Le Site Info, le responsable communication de la direction de la météo nationale Houcine Youaabed a confié que d’importantes perturbations sont prévues mardi et mercredi avec une baisse de température dans quelques villes et un ciel instable.