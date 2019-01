Météo: les villes où il va pleuvoir au Maroc

Sortez vos parapluies ! Le week-end du 2 et 3 février sera sous le signe de la pluie au Maroc. Dans une déclaration à Le Site info, le responsable communication de la météorologie nationale Houcine Youaabed a en effet indiqué que plusieurs régions du Royaume connaîtront des perturbations pluvieuses en fin de semaine. Il a précisé que des averses importantes concerneront à partir du vendredi 1er février les provinces du nord, les côtes atlantique et méditerranéenne et le haut Atlas.

Ces précipitations devront toucher Casablanca, Rabat, Salé, Kénitra, Marrakech, Tanger, Tétouan, Larache, Fès, Meknès, Ifrane, Taza, Oujda, Berkane, Nador, Al Hoceima, Safi, El Jadida, Khouribga, Béni Mellal et El Hajeb.

Youaabed a également souligné que la pluie se poursuivra jusqu’au samedi dans l’ensemble du Maroc, précisant que ces averses seront accompagnées par une baisse sensible des températures.

R.T.