Météo: le temps qu’il fera vendredi 19 octobre au Maroc

Voici les prévisions de la météo pour le vendredi 19 octobre 2018, établies par la Direction de la météo nationale:

– Pluies et averses orageuses notamment la nuit suivante sur le Tangérois, le Rif, la Méditerranée, les côtes et les plaines au nord de Safi, le Moyen Atlas et le nord de l’Oriental.

– Gelée locale sur les reliefs la matinée.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec de la bruine près des côtes Centre.

– Ciel peu passagèrement nuageux sur le reste du Royaume.

– Vent modéré de secteur nord sur le sud, de secteur est sur le Tangérois et variable ailleurs.

– Chasses sable par endroits sur l’intérieur des provinces Sud.

– Températures minimales de l’ordre de 02/07 °C sur les reliefs et les hauts plateaux orientaux, de 08/15 °C sur le nord, le centre et le sud-est et de 15/22 °C sur le Sud.

– Températures maximales de l’ordre de 10/15 °C sur les reliefs et les hauts plateaux orientaux, de 16/21 °C sur le nord et l’Oriental, de 22/27 °C sur le centre et le sud-est et de 25/34 °C sur le sud.

– Mer agitée à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte agitée entre Larache et Tarfaya et agitée ailleurs.