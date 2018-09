Météo: le temps qu’il fera dimanche 30 septembre au Maroc

Voici les prévisions de la météo pour la journée du dimanche 30 septembre 2018, établies par la Direction de la météorologie nationale :

– Temps un peu chaud sur l’extrême sud et l’intérieur des plaines nord et centre.

– Formations brumeuses et nuages bas près des côtes la matinée et la nuit.

– Averses orageuses par endroits sur les reliefs de l’Atlas, le Rif, les régions voisines, le Sud-est, le nord des provinces Sud, les plaines à l’ouest de l’Atlas, les plateaux des Phosphates et d’Oulmès, les plaines atlantiques nord et centre et pouvant déborder sur l’Oriental.

– Ciel peu à passagèrement nuageux ailleurs.

– Vent faible à modéré de secteur nord près des côtes et variable ailleurs.

– Température minimale variant entre 06 et 13 degrés sur les reliefs, entre 14 et 17 degrés sur l’Oriental et le Sud-Est et entre 18 et 23 degrés sur les plaines nord et centre et le nord des provinces sud et entre 23 et 27 degrés sur l’extrême sud.

– Température maximale variant entre 16 et 24 degrés sur les reliefs et les plateaux de phosphates, entre 25 et 32 degrés sur l’Oriental, les côtes et le sud-est et entre 35 et 38 degrés sur les plaines nord et centre et le nord des provinces sud et entre 35 et 38 sur l’extrême sud. -Mer belle à peu agitée en Méditerrané et sur le détroit et peu agitée à agitée sur les côtes atlantiques.

