Météo: le temps qu’il fera ce week-end au Maroc

Les prévisions de la météo nationale annoncent un temps chaud, voir très chaud pour ce week end. Les détails.

Le temps s’annonce chaud sur le sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes. Il y aura des nuages bas denses avec formations brumeuses sur les côtes nord et de la bruine possible sur les côtes centre. La météo évoque une développement de nuages légèrement instables sur les reliefs de l’Atlas l’après-midi.

Le températures minimales seront de l’ordre de 27/32°C sur le sud-est et l’est des provinces sud et de 17/23°C ailleurs. Les températures maximales seront de l’ordre de 40/46°C sur le sud-est et l’est des provinces sahariennes, de 25/30°C sur les reliefs et près des côtes, de 35/38°C sur l’Oriental et de 32/37°C ailleurs.

La mer sera belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, peu agitée entre sur les côtes atlantiques entre Tanger et Cap Sim, agitée sur les côtes atlantiques entre Boujdour et Lagouira et peu agitée à agitée ailleurs. Dans le détail, il fera jusqu’à 34°C à Marrakech, 27°C à Rabat et Casablanca, 30°C à Agadir, 25°C à Tanger et 34°C à Fès.