Météo: le temps qu’il fera ce vendredi au Maroc

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du vendredi 15 février 2019, établies par la Direction de la météorologie nationale.

– Formations brumeuses et nuages bas par endroits près des côtes Nord la matinée.

– Nuages bas denses sur l’ouest de la Méditerranée avec risque bruine locale.

– Temps assez froid la matinée et la nuit sur les reliefs.

– Ciel peu nuageux à clair ailleurs le jour.

– Ciel devenant passagèrement nuageux sur le Nord et le Centre du pays la nuit suivante avec risque ondées éparses sur le Haut Atlas.

– Vent modéré à assez fort de secteur Est sur le Tangérois, de Sud à Est sur les provinces Sud, modéré de secteur Sud sur l’Oriental et faible de Nord à variable ailleurs.

– Température minimale de l’ordre de -02/03° C sur les reliefs et le sud de l’Oriental, 04/09° C sur l’Oriental, le Saiss, les plateaux de phosphates et le sud-est, 10/15° sur le Tangérois, les plaines Centre et les côtes Nord et Centre et l’est des provinces Sud et 16/21° C sur les provinces Sud.

– Température maximale de l’ordre de 14/18° C sur les reliefs de l’Atlas, le sud-est, par endroits dur l’Oriental et la Méditerranée, de 19/24° C sur les côtes atlantiques, le Saiss, les plateaux de phosphates et le nord-est des provinces Sud et de 25/31° C sur le Gharb, le Souss et le reste des provinces Sud.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, agitée à forte sur le Détroit, peu agitée à agitée sur les côtes entre Tan Tan et Boujdour et agitée à forte ailleurs.

S.L. (avec MAP)