Météo: le temps qu’il fera ce samedi au Maroc

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du samedi 20 octobre 2018 et la nuit suivante, selon la météo nationale:

Pluies ou averses parfois orageuses et par endroits sur les côtes et les plaines atlantiques au nord d’Essaouira, les plateaux de phosphates, le Tangérois, la Méditerranée et le Rif occidental.

Ciel passagèrement nuageux avec averses éparses sur l’extrême sud.

Ciel peu nuageux sur le reste du Royaume.

Vent modéré de secteur sud sur l’Oriental et le sud-est et faible à variable ailleurs.

Chasse-sable par endroits sur le sud de l’Oriental et le sud-est.

Température minimale de l’ordre de 03/08°C sur les reliefs et les hauts plateaux, de 08/14°C sur le nord, le centre et le sud-est et de 15/22°C sur le sud.

Température maximale de l’ordre de 14/19°C sur les reliefs, de 20/26°C sur le nord, le centre, le sud-est et l’Oriental et de 25/33°C sur le sud.

Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, le Détroit et sur les côtes atlantiques entre Tanger et Rabat et entre Tarfaya et Lagouira et agitée ailleurs.