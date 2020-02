Météo: le temps qu’il fera ce samedi au Maroc

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du samedi 29 février 2020, établies par la Direction de la météorologie nationale :

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec brume ou brouillard sur les côtes et les plaines atlantiques. – Passages nuageux denses avec possibilité de quelques gouttes de pluie éparses sur le nord-ouest la matinée.

– Temps passagèrement nuageux sur les plaines nord-ouest en après-midi.

– Temps devenant nuageux la deuxième partie de la nuit avec faible pluie sur l’extrême nord-ouest.

– Chasses sable par endroit sur les provinces sud.

– Vent modéré à assez soutenu de secteur nord à ouest sur les reliefs, les provinces sud et l’extrême nord-ouest et faible à modéré d’ouest ailleurs.

– Températures minimales de l’ordre de 00/06°C sur les reliefs de l’Atlas et le Rif, 07/13°C sur l’Oriental, le Saiss, la Méditerranée, le Tangérois, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, les plaines nord et les versants sud-est et de 12/19°c sur les plaines centre, le Souss, le sud-est et les provinces sud.

– Températures maximales de l’ordre de 16/22°c sur les reliefs de l’Atlas, le Rif et le Littoral méditerranéen, 22/28°C sur l’Oriental, le nord et le centre, l’est du Saiss, le Tangérois, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, les versants sud-est et près des côtes, 28/32°c sur les sud-est, le Souss et les provinces sud.

Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée sur le Littoral.

M.S. (avec MAP)