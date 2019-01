Météo: le temps qu’il fera ce mardi au Maroc

Voici les prévisions météo pour la journée du mardi 29 janvier 2019 établies par la direction de la météorologie nationale:

– Temps assez froid sur les reliefs, l’Oriental, le Sud-est et les Hauts plateaux.

– Ciel passagèrement nuageux avec quelques ondées éparses sur le Tangérois, le Loukkos, le Saiss, le Rif et le Gharb.

– Nuages bas avec brume ou brouillard par endroits sur les côtés et les plaines Nord et Centre, le Saiss et les provinces Sud.

– Voile de nuages élevés sur le centre et les provinces Sud et ciel peu à passagèrement nuageux sur le reste nord et clair à peu nuageux ailleurs.

– Rafales de vent assez fortes à fortes sur la Méditerranée, les hauts plateaux Orientaux et les côtes centre.

– Températures minimales variant entre -01°C et 04°C sur les reliefs et les plateaux orientaux, entre 03°C et 07°C sur le Saiss, le Sud-est, les plateaux de Phosphates et Oulmès, entre 07°C et 12°C sur le nord et l’Oriental, les plaines nord et centre, le Souss et le Nord-est des provinces Sud et entre 11°C et 15°C sur les provinces sud.

– Températures maximales variant entre 07°C et 13°C sur les reliefs et les hauts plateaux orientaux, entre 13°C et 18°C sur le Saiss, le nord de l’oriental, les plaines et les côtes Nord et les plateaux de phosphates et Oulmès, entre 17°C et 24°C sur les plaines de Tadla, Rhamna, les côtes Centre et Sud, les versants Sud-Est, le Souss et le nord des provinces Sud et entre 23°C et 27°C sur l’extrême sud du pays.

– Mer agitée à forte sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit, agitée à forte entre Jorf et Tarfaya et agitée ailleurs.

S.L. (avec MAP)