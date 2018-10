Météo: le temps qu’il fera ce mardi 16 octobre 2018

Voici les prévisions météo du mardi 16 octobre 2018 et la nuit suivante, établies par la Direction de la météorologie nationale:

– Pluies ou averses éparses sur la Méditerannée, le Rif, le Moyen-Atlas, les plateaux de phosphates et les plaines et les côtes au nord de Safi.

– Vent modéré de secteur Nord sur le Sud et l’Oriental et de secteur ouest ailleurs.

– Chasses sable par endroits sur le nord des provinces sud.

– Température minimale de l’ordre de 06/12 °C sur les reliefs et les plateaux orientaux, de 18/25 °C sur le Sud-Est et le Sud du pays et de 13/18 °C ailleurs.

– Température maximale de l’ordre de 25/30 °C sur le centre, les versants sud-est et le nord des provinces sud, de 30/35 °C sur l’extrême sud-est et l’int”rieur des provinces sud, de 35/40 °C sur l’extrême sud et de 19/24 °C ailleurs.

– La mer sera belle à peu agitée sur la Méditérranée, peu agiotée à agitée sur le Détroit, agitée à forte entre sur les côtes atlantiques entre Larache et Tan Tan, peu agitée à agitée entre Tarfaya et Boujdour, agitée ailleurs.