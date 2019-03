Météo: le temps qu’il fera ce lundi au Maroc

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du lundi 11 mars, établies par la Direction de la météorologie nationale:

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec brume ou brouillard par endroits sur les côtes et plaines Nord et centre.

– Temps stable avec ciel clair à peu nuageux sur l’ensemble du Royaume avec persistance des nuages bas sur les côtes Centre.

– Chasse-sable par endroits sur les provinces Sud.

– Vent modéré à assez fort de secteur Est sur les provinces Sud, de secteur Nord localement sur les côtes Centre, faible à modéré de secteur Nord ailleurs sur le pays.

– Températures minimales entre -01 et 04 degrés Celsius sur les reliefs et les plateaux orientaux, entre 04 et 09 degrés sur l’Oriental, le Saiss et les plateaux de phosphates et d’Oulmès, entre 09 et 14 degrés sur le sud-est, les plaines Nord et Centre, le Soussn le nord des provinces Sud et près des côtes Nord et Centre et entre 14 et 19 degrés ailleurs sur les provinces Sud.

– Températures maximales entre 15 et 20 degrés Celsius sur les reliefs et les plateaux orientaux, entre 20 et 25 degrés sur l’Oriental, le Saiss, la Méditerranée, les plateaux des phosphates et d’Oulmès, les versants sud-est et sur les côtes atlantiques, entre 26 et 31 degrés sur les plaines Nord et Centre, le Souss, le sud-est et le nord des provinces Sud et entre 31 et 35 degrés ailleurs sur les provinces Sud.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, peu agitée à agitée entre Tanger et Larache et entre Tarfaya et Boujdour, localement agitée à forte entre Casablanca et Cap Ghir et agitée ailleurs.

S.L. (avec MAP)