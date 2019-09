Météo: le temps qu’il fera ce lundi au Maroc

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du lundi 09 septembre 2019, établies par la direction de la météorologie nationale (DMN):

– Des nuages bas assez fréquents sur les côtes atlantiques avec des formations brumeuses par endroits.

– Pluies ou averses orageuses notamment la matinée sur l’Est de la Méditerranée, le Nord de l’Oriental et le Rif.

– Quelques foyers orageux l’après-midi et la nuit sur le Haut et le Moyen Atlas, leurs plaines Ouest et probablement leurs versants Est, avec ondées ou averses orageuses.

– Remontées de quelques nuages d’origine tropicale sur l’extrême Sud du pays, avec ondées ou averses orageuses.

– Ciel peu à passagèrement nuageux ailleurs.

– Vent modéré de secteur Nord prédominant sur le Royaume.

– Température minimale de l’ordre de 08/14°C sur les reliefs, 12/17°C sur les hauts plateaux orientaux et les plateaux de phosphates , 16/22°C sur le Nord de l’Oriental, la Méditerranée, le saiss, les plaines nord et centre et le Nord des provinces Sud, 19/24°C sur les versants Sud-Est et de 24/30°C sur l’extrême Sud du pays.

– Température du jour de l’ordre de 13/19°C sur les reliefs, 22/28°C sur l’Oriental, la Méditerranée et les côtes atlantiques, 27/33 °C sur le Saiss, les plateaux de phosphates et Oulmès, les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le Souss et le Nord-Ouest des provinces Sud, 30/36°C sur les Sud-Est et de 34/40°C sur des provinces Sahariennes.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, le détroit et sur les côtes atlantiques entre Tanger et Mehdia, et peu agitée à agitée ailleurs.

S.L. (avec MAP)