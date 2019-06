Météo: les villes où il va pleuvoir ce jeudi au Maroc

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du jeudi 27 juin 2019, établies par la Direction de la météorologie nationale :

– Pluies légères prévues à Rabat, Mohammedia, Casablanca, Berrechid, Settat, Marrakech et Kénitra,

– Temps assez chaud sur le sud-est, l’Oriental et l’extrême Sud du pays.

– Nuages bas denses sur les côtes et les plaines Nord et Centre, la Méditerranée et le Nord des provinces sud avec des formations brumeuses par endroits.

– Ciel peu nuageux à clair ailleurs.

– Chasses sable par endroits sur l’intérieur des provinces sud.

– Vent modéré à assez fort de secteur Nord sur les provinces Sud et faible à modéré de Nord-Ouest sur le Nord et le Centre et de secteur Sud sur le Sud-Est et le Sud de l’Oriental.

– Températures minimales de l’ordre de 12/17 °C sur les reliefs, de 24/28 °C sur le Sud-Est et l’extrême Sud du pays et de 18/23 °C sur le reste du pays. – Températures maximales de l’ordre de 22/28 °C près des côtes, de 29/35 °C sur les reliefs, les plaines Nord et Centre et le Nord-Ouest des provinces Sud et de 36/42°C sur l’Oriental, le Sud-Est et l’intérieur des provinces Sud.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée le long du Littoral atlantique.

S.L. (avec MAP)