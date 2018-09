Météo: le temps qu’il fera ce dimanche au Maroc

Les prévisions de la météo pour la journée de ce dimanche 2 septembre 2018 sont les suivantes:

Temps chaud sur l’extrême sud-est et l’est des provinces sahariennes et assez chaud sur la vallée du Moulouya et l’intérieur du Souss.

Nuages bas denses sur la Méditerranée avec faibles ondées éparses.

Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses par endroits.

Foyers instables et orageux avec averses sur le sud-est, les reliefs de l’Atlas et leurs régions voisines, les plateaux de phosphates et d’Oulmès et l’Oriental.

Nuages d’origine tropicale sur l’intérieur des provinces sud, avec ondées éparses et parfois orageuses.

Temps généralement stable avec ciel peu à parfois passagèrement nuageux ailleurs.

Vent modéré à assez fort localement de secteur nord sur les provinces sud et faible à modéré de secteur sud sur le sud-est et l’Oriental et de secteur nord à ouest ailleurs.

Température minimale de l’ordre de 25 à 30°C sur les plaines à l’ouest de l’Atlas, le sud-est du pays, l’est et le sud des provinces sud, de 23 à 26°C sur le Saiss, le Rif et l’intérieur du Souss et de 16 à 23°C ailleurs.

Température maximale de l’ordre de 24 à 29°C sur les reliefs, près des côtes et le nord-ouest des provinces sud, 30 à 35°C sur les hauts plateaux orientaux, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, les plaines atlantiques nord, le Rif et les versants sud-est, 35 à 40°C sur le nord de l’Oriental, la vallée de Moulouya, les plaines de Tadla, Rehamna, Tensift, l’intérieur de Chiadma et de Souss, le Saiss et le nord des provinces sud et de 40 à 43°C sur le sud-est du pays et l’est et le sud des provinces Sahariennes.