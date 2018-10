Météo: le temps qu’il fera au Maroc vendredi 26 octobre

Voici les prévisions de la météo pour la journée du vendredi 26 octobre et la nuit suivante, établies par la Direction de la météorologie nationale:

– Temps nuageux et instable avec pluies ou averses orageuses localement fortes sur le Nord, le Centre, les reliefs et par endroits sur le nord des provinces sud.

– Ciel peu à passagèrement nuageux ailleurs.

– Vent modéré à assez-fort de Sud-ouest sur les plaines atlantiques Nord et le Centre, de secteur sud sur le sud de l’oriental et le sud-est, modéré de secteur nord sur les provinces sud, et faible à modéré d’ouest à variable en général ailleurs.

– Chasses sable par endroits sur les provinces sud et l’Oriental.

Températures minimales de l’ordre de 05/10 °C sur les reliefs et les Hauts plateaux orientaux, de 11/16 °C sur la rive méditerranéenne, les versants sud-est et le reste de l’Oriental et de 17/24 °C ailleurs.

– Températures maximales de l’ordre de 11/16 °C sur les reliefs, de 23/28 °C sur l’est de la méditerranée, le nord de l’oriental, le sud-est et l’intérieur des provinces sud, 29/34 °C sur l’extrême sud du pays et de 17/22 °C ailleurs.

– Mer belle sur la méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée sur les côtes entre Agadir et Lagouira et peu agitée à parfois belle à peu agitée ailleurs.