Météo: le temps qu’il fera au Maroc ce dimanche 27 janvier

Voici les prévisions pour la journée de dimanche, selon la Direction de la météo nationale.

Temps assez froid à froid sur les reliefs, l’Oriental, le Sud-est et les plateaux. Temps passagèrement nuageux sur le nord-ouest, avec faibles pluies éparses sur le Tangérois, le Rif, le Loukkos, le Gharb, le Saiss, le nord de l’Oriental et les côtes au nord d’El Jadida.

Nuages bas avec des formations brumeuses nocturnes et matinales près des côtes atlantiques et les plaines nord et centre. Ciel peu nuageux à clair ailleurs.

Vent modéré de secteur ouest sur le nord et l’est du pays et de secteur nord à variable sur le sud et le centre. Températures minimales variant entre -03 et 03 degrés sur les reliefs, entre 03 et 08 degrés sur les plateaux orientaux, le Saïss, les plaines à l’ouest de l’Atlas et le sud-est, entre 06 et 12 degrés sur la Méditerranée, les côtes et les plaines nord et centre et le Souss, et entre 09 et 15 degrés sur les provinces Sud. Températures maximales en hausse par rapport à la veille et variant entre 08 et 16 degrés sur les reliefs, entre 15 et 22 degrés sur le Nord, le centre, l’Est et le Sud-Est, entre 22 et 29 degrés sur les provinces Sud. Mer peu agitée à agité sur la Méditerranée, sur le Détroit et sur tout le littoral.

S.L. (avec MAP)