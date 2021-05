Météo: le temps prévu ce samedi 15 mai au Maroc

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du samedi 15 mai 2021, établies par la Direction générale de la météorologie:

– Hausse sensible des températures sur la majeure partie du pays avec un temps relativement chaud sur les plaines intérieures Nord et Centre et l’intérieur du Souss.

– Ciel peu à passagèrement nuageux sur les côtes Centre et le Souss avec quelques gouttes éparses par moments.

– Foyers légèrement instables sur l’Atlas et ses régions avoisinantes avec ondées éparses et orages isolés.

– Temps stable et ciel clair à peu nuageux ailleurs.

– Vents assez forts sur les plaines Nord et Centre, le Sud-Est et le Sud de l’Atlas. – Chasse-sables sur le Sud-Est.

– Températures minimales de l’ordre de 07/12°C sur l’Atlas et le Rif, 18/24°C sur les versants Sud-Est et le Sud des provinces Sahariennes, 24/28°C sur l’extrême Sud-Est et de 12/18°C en général ailleurs.

– Températures maximales de l’ordre de 21/27°C sur les reliefs, la Méditerranée et les côtes atlantiques, 24/30°C sur les provinces Sud, 28/33°C sur l’Oriental et les versants Sud-Est, 31/38°C sur les plaines Nord et Centre, les plateaux de phosphates et Oulmès et atteignant 38/41°C sur l’extrême Sud-Est et l’intérieur du Souss.

– Mer belle sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Tanger et Mehdia, agitée à forte entre Safi et Dakhla et agitée ailleurs.

M.S. (avec MAP)