Météo: le temps prévu ce mercredi au Maroc

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mercredi 4 mars 2020, établies par la Direction de la météorologie nationale :

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec brume ou brouillard près des côtes et plaines nord et centre.

– Température relativement élevée sur les régions à l’ouest de l’Atlas, le Souss et par endroit sur les provinces sud.

– Nuages bas persistants la matinée sur le Nord-ouest.

– Temps stable et largement ensoleillé sur l’ensemble du pays.

– Vent modéré de secteur nord à Ouest sur le Nord et d’Est sur le Sud. – Températures minimales de l’ordre de 01/08°C sur l’Atlas et le Rif, de 07/13°C sur l’Oriental, le Saiss, le Nord-ouest, les plateaux des phosphates et les versants Sud-est, de 10/15°C sur le Nord, le Centre, la rive méditerranéenne et le Sud-est, et de 13/19°C prés des côtes et sur les provinces sud.

– Températures maximales de l’ordre de 21/27°C sur l’Atlas, le Rif, les hauts plateaux orientaux, le Tangérois et le Loukkos, de 28/32°C sur les régions à l’Ouest de l’Atlas et les versants Sud-est, et de 35/38°C sur le Souss et par endroits sur les provinces sud.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Jorf et Tan-Tan et peu agitée à agitée ailleurs.

M.S. (avec MAP)