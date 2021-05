Météo: le temps prévu ce mercredi 5 mai au Maroc

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mercredi 05 mai 2021, établies par la Direction générale de la météorologie:

– Nuages bas denses sur les côtes centre et sud et la méditerranée avec bruine locale.

– Nuages instables sur le haut et le moyen Atlas, leurs plaines ouest, les plateaux de phosphates, le sud-est et l’oriental avec des averses orageuses localement fortes et parfois accompagnées de grêle.

– Rafales de vents assez fortes sur les côtes centre et sud.

– Vent modéré à assez fort de secteur nord sur les côtes centre et sud, de sud-ouest sur le sud-est, d’est sur le Tangérois et faible à modéré de nord à ouest ailleurs.

– Températures minimales de l’ordre de 05/10°c sur les reliefs, 14/20°c sur le sud-est et le sud du pays et de 10/16°c ailleurs.

– Températures maximales de l’ordre de 15/20°c sur les reliefs et la méditerranée, 19/24°c sur le Saïss, les plateaux des phosphates et le nord de l’oriental, 24/30°c sur les plaines nord et centre, le Souss, le sud-est, le sud de l’oriental et le nord des provinces sud et de 29/34°c sur les extrêmes sud et sud-est du pays.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, peu agitée à agitée entre Cap Spartel et Rabat, agitée à localement forte ailleurs.

IH