Météo: le temps prévu ce mercredi 21 avril au Maroc

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mercredi 21 avril 2021, établies par la Direction générale de la météorologie:

– Quelques nuages bas, la nuit et la matinée, près des côtes nord et centre.

– Temps généralement stable avec ciel clair à peu nuageux.

– Vent modéré à assez fort de secteur nord sur les côtes centre et sud, faible à modéré de sud à ouest sur le sud-est et le sud de l’Oriental et de nord à ouest ailleurs.

– Températures minimales de l’ordre de 03/09°C sur l’Atlas et le Rif, de 06/12°C sur l’Oriental, le Saiss et les plateaux des phosphates et d’Oulmès, 10/16°C sur les plaines, les versants sud-est, les provinces du sud et près des côtes et de 16/21°C sur les extrêmes sud et sud-est.

– Températures maximales de l’ordre de 14/19°C sur l’Atlas et le Rif, 17/22°C sur le Saiss, la Méditerranée, les plateaux d’Oulmès et sur les côtes atlantiques, 22/27°C sur l’Oriental, les plaines nord, les plateaux des phosphates et le nord-ouest des provinces du sud et de 26/30°C sur les plaines centre, le Souss, 28/33°C sur le sud-est et l’intérieur des provinces du sud et de 33/38°C sur l’extrême sud.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, peu agitée a agitée entre Tanger et Casablanca et entre Tarfaya et Boujdour et agitée à forte ailleurs.

B.R.