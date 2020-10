Météo: le temps prévu ce mardi au Maroc

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mardi 06 octobre 2020, établies par la Direction générale de la météorologie:

– Formations brumeuses matinales et nocturnes sur les plaines nord et centre.

– Ciel souvent nuageux avec ondées et orages localisés sur les provinces du Sud.

– Ciel peu nuageux à clair ailleurs.

– Vent modéré de nord sur les côtes centre et faible à modéré, de Sud à Est sur le Sud-Est, d’est sur le Tangérois et de nord à ouest en général ailleurs.

– Températures minimales de l’ordre de 05/11°C sur l’Atlas, le Rif, le nord de l’Oriental et Oulmès, 10/16°C sur le Saiss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès et les plaines nord et centre et de 17/23 °C sur le Sud et le Sud-Est.

– Températures maximales de l’ordre de 33/38°C sur le Sud-Est et l’Est et le Sud des provinces sahariennes, 27/33°C sur les versants sud-est, les plaines de Tadla, Rhamna, le Saiss, le Rif occidental, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, Abda, Chiadma, les plaines intérieures, le Souss et l’intérieur des provinces du Sud et de 21/27° C ailleurs.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, agitée à forte, l’après-midi, entre Jorf et Agadir et peu agitée à agitée ailleurs.

M.S. (avec MAP)