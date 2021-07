Météo: le temps prévu ce mardi 6 juillet au Maroc

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mardi 06 juillet 2021, établies par la Direction générale de la météorologie:

– Temps chaud sur le Sud-Est, l’Est des provinces Sud et l’intérieur du Souss.

– Nuages bas matinaux et nocturnes assez fréquents près des côtes avec des formations brumeuses par endroits.

– Nuages cumuliformes avec quelques gouttes éparses et orages isolés sur l’Atlas, le Sud-Est et l’Oriental.

– Rafales de vent assez fortes par endroits sur le Sud et le Centre.

– Chasses-sable par endroits sur l’intérieur des provinces Sud.

– Températures minimales de l’ordre de 14/20°C sur les reliefs, les côtes et les plaines atlantiques et l’intérieur des provinces Sud, de 27/32°C sur le Sud-Est et l’Est des provinces Sud et de 21/27°C ailleurs.

– Températures maximales de l’ordre de 24/31°C sur les côtes atlantiques, de 28/33°C sur les reliefs, de 30/36°C le littoral méditerranéen et les plaines atlantiques Nord, de 36/42°C sur le Rif, le Saiss, Chiadma, les plaines à l’Ouest de l’Atlas, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, l’intérieur des provinces Sud et l’Oriental et de 41/46°C sur le Sud-Est, le Sud et l’Est des provinces sahariennes.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée au nord d’Essaouira et entre Tarfaya et Boujdour et agitée ailleurs.

FG