Météo: le temps prévu ce jeudi au Maroc

Voici les prévisions de la météo pour la journée du jeudi 15 novembre 2018 et la nuit suivante, établies par la Direction de la météorologie nationale :

– Temps assez froid sur les reliefs, les hauts plateaux et les versants Sud-est la matinée et la nuit suivante.

– Formations brumeuses près des côtes la nuit et la matinée.

– Temps passagèrement nuageux sur le nord le jour.

– Temps nuageux avec pluies ou averses sur le littoral atlantique centre entre Safi et Boujdour.

– Vent faible de secteur Nord sur le Sud et variable ailleurs.

– Températures minimales de l’ordre de 00/05°C sur les reliefs, de 05/10°C sur le Sud-est, les plateaux de phosphates et l’oriental, de 09/13°C sur les plaines nord et centre et les provinces sud et de 16/20°C sur l’extrême sud du pays.

– Températures maximales de l’ordre de 10/15°C sur les reliefs et les hauts plateaux orientaux, 16/22°C sur les versants Sud-est et les plateaux de phosphates, les plaines nord et centre, de 22/27°C sur les provinces sud.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée et sur le Détroit, agitée entre El Jorf et Tan Tan et peu agitée à agitée ailleurs.