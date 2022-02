Météo: le temps prévu ce jeudi 10 février au Maroc

Voici les prévisions météorologiques pour le jeudi 10 février 2022, établies par la Direction générale de la météorologie:

– Nuages bas et formations brumeuses sur les Côtes Atlantiques nord et centre et le nord de l’Oriental.

– Temps stable avec ciel clair a peu nuageux.

– Vent modéré d’est sur les provinces Sud, le Tangerois, faible a modéré de sud sur le Sud-Est et de Nord à Ouest ailleurs.

– Températures minimales de l’ordre de -01/04°c sur l’Atlas, 04/10°c sur l’Oriental, le Rif, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, le Saiss et le Sud-Est, 15/21°c sur les Côtes centre, le Souss et les provinces Sud et de 10/15°c ailleurs.

– Températures du jour en baisse sur le pays. – Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Mehdia et Tarfaya, et peu agitée à agitée ailleurs.

M.S. (avec MAP)