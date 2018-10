Météo: le temps prévu au Maroc dimanche 28 octobre

Voici les prévisions de la météo pour la journée du dimanche 28 octobre.

-Temps froid, nuageux et pluvieux avec pluies ou averses orageuses parfois fortes sur les côtes et les plaines atlantiques Nord et centre, le Tangérois, le Rif, la méditerranée, le Gharb, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, la Chaouia, Doukkala, Abda, Chiadma, les planies de Tadla, de Rhamna et de Tensifn les reliefs de l’Atlas et leurs plaines Ouest, le Saiss et l’oriental.

– Chute de neige à partir de 1.600 m sur les Reliefs de l’Atlas et par endroits sur le Rif.

– Ciel passagèrement à souvent nuageux ailleurs.

– Vents forts accompagnés par de fortes rafales de vent de secteur Ouest à Nord sur la majeur partie du pays.

– Chasse sable par endroits sur les procinves sud, le Sud de l’Oriental et le Sud-Est. – Températures minimales de l’ordre de 01/07 °C sur les reliefs, de 07/12 °C sur l’Oirental, le Saiss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, le Tangérois, et les Versants Sud-Est, de 12/17 °C sur la rive méditerranienne, les côtes et les plaines Atlantiques, le Souss, le Sud-Est, les plaines intérieures et le Nord des provinces Sud et de 17/23 °C sur le Sud du pays.

– Températures maximales de l’ordre de 01/07 sur les reliefs, de 07/13 °C sur l’Oirental, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, la Chaouia, les plaines de Tadla, de Rhamna et de Tensift, le Saiss et la Méditerranée, de 14/20 °C sur les côtes et plaines atlantiques Nord et Centre et le Souss, de 20/26 °C sur le Sud-Est et le Nord des provinces Sud et de 26/31 °C sur le Sud du pays.

– Mer agitée à forte sur la Mediterranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte devenant forte à très forte le matin entre Tanger et Tarfaya, peu agitée à agitée devenant agitée à forte le matin ailleurs.

Rappelons qu’une alerte météo a annoncé que de fortes pluies accompagnées d’orages (40-70 mm) concerneront, du samedi à 15h au dimanche à 18h, les provinces d’Al-Haouz, Azilal, Béni-Mellal et Khénifra, ainsi que Taza, Taounate, Moulay Yaacoub, Fès, Meknès, Ifrane, El Hajeb, Sefrou, Kouribga et Figuig (30-50 mm).

Les provinces de Sidi Kacem, Sidi Slimane, Kénitra, Rabat, Skhirat, Témara, Mohammédia, Casablanca, Mediouana, Naouceur, Berrechid, Benslimane et Khémisset enregistreront également de fortes pluies allant de 25 à 40 mm dimanche entre 6h et midi.