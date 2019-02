Météo: le ministère de l’Equipement a pris une décision

Le ministère de l’Equipement et de la logistique a interdit l’octroi d’autorisations pour l’organisation de voyages organisés à cause des perturbations météorologiques que connait actuellement le Maroc.

Une note a en effet été envoyée aux directeurs provinciaux et régionaux pour les prévenir de ne plus accorder d’autorisations en cette période de l’année vu le danger qu’encourent les usagers des routes. Le document précise également que des averses orageuses et des chutes importantes de neige sont prévues dans l’ensemble du Maroc.

Rappelons que la direction de météorologie nationale avait émis une alerte, annonçant que des chutes de neige sont prévues sur les reliefs du Haut et Moyen Atlas et le Rif au-delà de 1.500 m. Plusieurs régions du Royaume sont d’ailleurs touchées depuis vendredi 1er février par des averses orageuses accompagnées de rafales de vent.

N.M.