Météo: le froid s’accentue cette semaine au Maroc

Avec la fin des précipitations, le froid s’est accentué sur la majeure partie du Maroc depuis mardi dernier.

Pour le reste de cette semaine et à partir de ce mercredi, la Direction de la météorologie nationale prévoit un temps froid sur les reliefs et les hauts plateaux, un ciel passagèrement à souvent nuageux sur les provinces du Sud et un temps stable avec ciel peu nuageux à clair ailleurs.

Les températures minimales vont varier entre -02 et 04°C sur les reliefs et l’Oriental, 04 et 10°C sur le Saiss, le Tangérois, la Méditerranée, les plateaux des phosphates et d’Oulmès, les côtes et les plaines nord et le Sud-est, 10 et 15°C sur les côtes et les plaines Centre, le Souss et le nord des provinces du Sud et entre 15 et 19°C sur l’extrême sud du pays.

Les températures maximales seront entre 11 et 17°C sur les reliefs et le sud de l’Oriental, 17 et 23°C sur le Saiss, le Tangérois, la Méditerranée, les côtes et les plaines nord, le Chiadma, les plateaux des phosphates et d’Oulmès et le sud-est et entre 23 et 30°C sur Doukkala, Abda, la Chaouia, le Souss et les provinces du Sud.