Météo: jusqu’à 45 degrés ce jeudi au Maroc

Les prévisions de la météo nationale pour la journée du jeudi 23 août 2018, sont les suivantes:

Temps chaud sur l’extrême Sud-est, l’Est et le Sud des provinces Sahariennes et assez chaud à chaud sur les plaines intérieures

Nuages bas avec de la brume ou de la bruine locale près des côtes atlantiques et sur la rive méditerranéenne

Nuages instables sur l’Est du Haut et du Moyen Atlas, les versants Sud-est et oriental avec orages et averses par endroits

Temps stable avec ciel assez dégagé ailleurs

Vent modéré à assez fort de secteur Nord sur les provinces Sud, modéré d’Est sur le Sud-Est et faible à modéré de Nord prédominant ailleurs

Température minimale de l’ordre de 15/21°C près des côtes et sur les reliefs et l’Oriental, de 25/31°C sur le Sud-Est et l’est des provinces Sud et de 20/25°C ailleurs

Température maximale de l’ordre de 40/45°C sur l’Est et le Sud des provinces Sahariennes et l’extrême Sud-est du pays, de 34/39°C sur le Nord des provinces Sud et des versants Sud-est, les plaines Nord-ouest, le Souss, les plateaux de phosphate et Oulmes, 27/32°C sur la Méditerranée et l’Oriental et 25/30°C près des côtes atlantiques et sur les reliefs

Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, et peu agitée à agitée ailleurs.