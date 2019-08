Météo: jusqu’à 38 degrés au Maroc pour ce 1er août

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du jeudi 1er août 2019, établies par la Direction de la météorologie nationale.

– Temps chaud sur le Sud-est et relativement chaud sur les plaines intérieures et l’Oriental.

– Nuages bas denses avec bruine locale sur les côtes nord et centres.

– Formations brumeuses locales sur les côtes et plaines atlantiques.

– Nuages légèrement instables sur les reliefs du Haut et Moyen Atlas l’après-midi.

– Temps stable avec ciel peu nuageux à clair ailleurs.

– Chasse sable par endroits sur le sud de l’Oriental, le Sud-est et l’intérieur des provinces du Sud.

– Vent modéré à assez fort de secteur nord sur les provinces du Sud, modéré de sud-ouest sur le Sud-est et faible de secteur nord ailleurs.

– Températures minimales de l’ordre de 17/22°C sur le Nord, le centre et les provinces du Sud et de 22/28°C sur le Sud-est, le Sud de l’Oriental et l’extrême sud.

– Températures maximales de l’ordre de 23/29°C près des côtes, de 30/35°C sur les reliefs, les plaines atlantiques et le nord des provinces du Sud, de 34/38°C sur l’Oriental, le Saiss, le Rif, Loukkos, les plaines intérieures, les plateaux de phosphates et d’Oulmès et le Souss et de 38/45°C sur le Sud-est.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée et entre Tanger et Mehdia, peu agitée le Détroit et agitée à forte au Sud.

Rappelons qu’une vague de chaleur est prévue jusqu’à dimanche dans plusieurs provinces du Royaume, avec des températures oscillant entre 40 et 45 °C, a annoncé mercredi la Direction de la météorologie nationale (DMN).

Cette vague de chaleur concernera les provinces d’Errachidia, Figuig, Tata et Zagora, a précisé la DMN dans un bulletin météorologique spécial.

Par ailleurs, les températures maximales devraient atteindre 40 à 42°C sur les provinces de Boulemane, Ouarzazate, Assa-Zag et Aousserd, a ajouté la même source.