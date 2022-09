Météo: il va pleuvoir au Maroc, voici les villes concernées

Sortez vos parapluies ! Des pluies sont prévues cette semaine dans plusieurs villes du Maroc, au grand bonheur des agriculteurs.

Le ciel sera passagèrement nuageux avec pluies ou ondées éparses sur le Tangérois, le Loukkos, le Rif et le Saiss. Des formations brumeuses et bruines locales sur le Nord-Ouest des provinces du Sud et des rafales de vent assez fortes sur l’Oriental, l’Atlas avec chasse-poussières sont également prévues.

Les villes concernées par les pluies sont Rabat, Casablanca, El Jadida, Marrakech, Agadir, Taroudant, Fès, Ifrane, Larache, Tanger, Assilah et Tétouan.

Voici, par ailleurs, les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 13 septembre 2022:

Min Max

– Oujda 20 36

– Bouarfa 23 35

– Al Hoceima 22 27

– Tétouan 22 29

– Sebta 20 25

– Mellilia 21 25

– Tanger 22 25

– Kénitra 21 27

– Rabat 19 25

– Casablanca 21 27

– El Jadida 22 27

– Settat 21 30

– Safi 20 24

– Khouribga 20 30

– Béni Mellal 21 32

– Marrakech 21 33

– Meknès 22 30

– Fès 22 29

– Ifrane 16 27

– Taounate 22 29

– Errachidia 26 36

– Ouarzazate 20 37

– Agadir 18 25

– Essaouira 19 24

– Laâyoune 20 30

– Smara 21 35

– Dakhla 21 26

– Aousserd 24 41

– Lagouira 22 32

– Midelt 15 32

H.M.