Météo: il va faire très chaud ce week-end au Maroc

Une vague de chaleur est prévue de samedi à mardi prochain dans plusieurs régions du Maroc.

Le temps sera chaud sur le sud-est, l’intérieur des provinces sud et de Souss et relativement chaud sur les plaines intérieures. Les températures minimales seront de l’ordre de 23/28°C sur le sud-est, l’est des provinces sahariennes et le sud de l’Oriental et de 16/22°C ailleurs.

Les températures maximales seront de l’ordre de 26/32°C sur les reliefs et près des côtes, de 40/46°C sur le sud-est, les provinces sahariennes et le sud de l’Oriental, de 35/40°C sur l’intérieur de Souss, les plaines intérieures, l’Oriental et le nord des provinces sud et de 30/35°C sur le reste du Royaume.

Rappelons que la vague de chaleur est prévue avec des températures allant de 42 et 46 degrés sur certaines régions.

Par ailleurs, des températures de 45 à 46 degrés sont attendues du lundi au mardi dans les provinces de Taroudant, Tata, Assa-Zag, Essmara et Boujdour.

Du samedi au dimanche, les températures vont se situer entre 42 et 45 degrés dans les régions suivantes: Aousserd, Tata, Assa-Zag, Errachidia, Essmara, Taroudant, Oued-Eddahab et Zagora.

Lundi et mardi les températures vont varier entre 42 et 45 à Marrakech, Agadir, Inezgane, Chtouka-Ait Baha, Tiznit, Sidi-Ifni, Tan-Tan, Guelmim, Zagora, Errachidia, Figuig, Taounate, Khenifra, Khouribga, Settat, Fquih-Bensaleh, Beni-Mellal, Kelaa-Sraghna, Rehamna et Youssoufia.

Cette vague de chaleur va se poursuivre jusqu’au 10 juillet prochain.