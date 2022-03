Météo: il va encore pleuvoir ce mardi au Maroc

Voici les prévisions météorologiques pour le mardi 15 mars 2022, établies par la Direction générale de la météorologie:

– Temps assez froid sur l’Atlas, le Rif et les plateaux de Phosphates avec gelée ou verglas par endroits.

– Chutes de neige sur l’Atlas, le Rif, les hauts plateaux orientaux et le Sud-Est au-delà de 1100m.

– Temps pluvieux sur l’extrême nord-ouest, le Centre, le Rif, la Méditerranée, le Saiss, le Moyen Atlas, l’est du pays et le Sud-Est avec orage par endroits.

– Faibles pluies éparses sur les côtes sud.

– Rafales de vent assez fortes à fortes sur l’Oriental, le Sud-Est et le sud du pays.

– Températures minimales de l’ordre de 04/12°C sur l’Atlas et le Centre, 12/17°C sur le Tangérois, le Gharb, le Rif, le Saiss, les plaines atlantiques, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, les plaines de Tadla et les côtes centre, 17/22°C sur le nord des provinces du Sud et de 21/27°C sur l’Oriental, le Sud-Est et le reste des provinces du Sud. – Températures du jour en baisse sensible sur l’est du pays et le Sud-Est.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte entre Tanger et Rabat et forte à très forte entre Rabat et Lagouira.

S.L. (avec MAP)