Météo: il fera très froid ce lundi au Maroc

Voici les prévisions météo pour la journée du lundi 04 février 2019 établies par la direction de la météorologie nationale :

– Temps toujours froid sur les reliefs, les hauts plateaux de phosphates et d’Oulmès et assez froid sur le Saiss, le Sud-est et l’intérieur du pays.

– Temps stable avec ciel peu nuageux à clair sur le pays.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec des formations brumeuses par endroits sur les côtes Nord.

– Chasses sable fréquents sur les provinces du Sud.

– Vent modéré de secteur Est sur les provinces du Sud et faible de secteur Nord ailleurs.

– Températures minimales variant entre -05/01 °C sur les reliefs et les Hauts plateaux orientaux, de 9/14 °C sur le Souss et les provinces Sud et de 02/08 °C ailleurs.

– Températures du jour variant entre 10/15 °C sur les reliefs et les hauts plateau orientaux, entre 16/21 °C sur le Saiss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, les plaines Nord-Ouest, le Sud-Est, le Tangérois et la Méditerranée et entre 22/29 °C sur le centre et le sud du pays.

– Mer peu agitée à belle sur la Méditerranée et du Détroit, peu agitée à agitée entre Tanger te El Jorf, agitée à forte au Sud devenant peu agitée à agitée l’après-midi.

S.L. (avec MAP)