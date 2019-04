Météo: il fera chaud ce mardi au Maroc

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mardi 30 avril, établies par la direction de la météorologie nationale (DMN):

– Temps relativement chaud sur le sud-est et l’intérieur du pays.

– Formations brumeuses et nuages bas la matinée et la nuit sur les côtés et les plaines Nord et Centre et probablement sur la Méditerranée. – Développement de nuages instables avec orages et ondées par endroits dès la fin de la matinée sur les reliefs du Haut et Moyen Atlas, les versants sud-Est et le sud de l’Oriental.

– Voile de nuages élevés sur les provinces Sud et ciel peu nuageux à clair ailleurs. – Vent modéré de secteur Est sur le Tangérois, de Nord sur les provinces Sud et plaines Centre et faible à modéré de secteur Sud sur le sud-est et de Nord à Ouest ailleurs.

– Températures minimales variant entre 06 et 12 degrés sur les reliefs, entre 19 et 24 degrés sur l’extrême Sud du pays et le Sud-Est et entre 14 et 20 °C en général ailleurs.

– Températures du jour variant entre 20 et 25 degrés C° sur les reliefs et les côtes, entre 26 et 32 degrés sur l’Oriental, le Saiss, le Loukkos, le Gharb, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, les plaines Nord et Centre, les versants Sud-Est et le Nord des provinces Sud et entre 32 et 38 °C à l’intérieur du Souss, le Sud-Est, l’Est et le Sud des provinces Sahariennes. – Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée le long des côtes atlantiques.

S.L. (avec MAP)