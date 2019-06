Météo: il fera chaud ce jeudi au Maroc

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du jeudi 06 juin 2019 et la nuit suivante, établies par la Direction de la météorologie nationale:

– Nuages bas assez denses sur les côtes centre et nord-ouest des provinces sud avec formations brumeuses localisées la matinée et la nuit. – Développement de nuages cumuliformes sur le moyen et haut atlas, l’oriental et l’est de la méditerranée avec risques d’orages épars et de quelques ondées faibles par endroits.

– Temps relativement chaud sur les extrêmes sud et sud-est du pays.

– Temps stable avec ciel peu nuageux à clair ailleurs.

– Quelques chasse-sables par endroits sur les provinces du Sud, le sud-est et le sud de l’Oriental.

– Vent modéré localement assez fort sur le nord, le centre et les provinces sud, et modéré à faible de sud à est sur l’oriental et le sud-est.

– Températures minimales de l’ordre de 08/13 °C sur les reliefs, de 20/25 °C sur le Sud-Est et l’Est et le sud des provinces du Sud et de 13/19 °C ailleurs.

– Températures maximales de l’ordre de 20/27 °C sur les reliefs et près des côtes atlantiques, de 28/34 °C sur l’Oriental, les plaines nord et centre, les plateaux, les versants sud-est et le nord-ouest des provinces du Sud, de 35/40 °C sur le sud-est et l’extrême sud du pays.

– Mer belle à peu agitée et temporairement peu agitée à agitée en début et en fin de la journée sur la méditerranée, peu agitée à agitée sr le Détroit, agitée à forte sur les côtes atlantiques entre Essaouira et Tan Tan et peu agitée à agitée ailleurs.

S.L. (avec MAP)