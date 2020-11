Météo: il fait toujours chaud au Maroc ce dimanche

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du dimanche 22 novembre 2020 et la nuit suivante, établies par la Direction générale de la météorologie:

– Quelques formations brumeuses locales sur les plaines atlantiques nord et centre. – Temps stable avec ciel peu nuageux à clair sur l’ensemble du Royaume. – Rafales de vent modérées à assez fortes d’est sur le Tangérois et les provinces Sud.

– Chasse-sables sur l’intérieur des provinces Sud. – Températures minimales de l’ordre de 03/10°C sur les reliefs de l’Oriental, 08/13°C sur les versants sud-est, le Saïss, 16/22°C sur le Sud et de 12/18°C ailleurs.

– Températures maximales de l’ordre de 12/18°C sur les reliefs de l’Oriental, 17/23°C sur les plaines nord et centre, le Souss, et le nord-est des provinces Sud et de 27/33 °C sur l’ouest des provinces Sud. – Mer agitée à peu agitée sur la Méditerranée, agitée à forte devenant peu agitée à agitée le dimanche après-midi sur le Détroit et entre Tanger et Assilah, peu agitée à agitée ailleurs sur les côtes atlantiques.

SM