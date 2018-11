Météo: froid et pluie ce lundi au Maroc

Voici les prévisions météo pour la journée du lundi 26 novembre, établies par la Direction de la météorologie nationale :

– Temps assez froid sur les reliefs, les hauts plateaux, le sud-est et le sud de l’Oriental.

– Temps nuageux avec pluies ou averses éparses ce matin sur le Saïss, le moyen Atlas, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, les côtes et plaines atlantiques entre Safi et Rabat et sur le nord de l’Oriental.

– Temps demeurant nuageux l’après-midi avec pluies éparses sur le moyen Atlas et les plateaux de phosphates.

– Formations brumeuses durant cette matinée et la nuit près des côtes centre et sud et sur les côtes et plaines atlantiques nord.

– Temps stable avec ciel peu nuageux ailleurs.

– Vent modéré à assez fort de secteur nord à est sur les côtes et plaines atlantiques nord et centre et les provinces Sud, de secteur ouest sur la méditerranée et l’Oriental et modéré de secteur sud sur le sud-est et de secteur ouest à nord ailleurs.

– Températures minimales variant entre -01 et 05 °C sur les reliefs et le sud de l’Oriental, entre 05 et 11°C sur les plateaux de phosphates et d’Oulmès, les plaines de Tadla, de Rehamna et de Tensift, Chiadma, le Souss et le sud-est et entre 11 et 17°C ailleurs.

– Températures maximales variant entre 06 et 12°C sur les reliefs et les hauts plateaux orientaux, entre 12 et 18°C sur l’Oriental, le Tangérois, les côtes et plaines atlantiques nord, la méditerranée, le Saïss, et les plateaux de phosphates et d’Oulmès, entre 18 et 24°C sur les plaines intérieures, Chiadma, le Souss, le sud-est et le nord des provinces Sud, et entre 24 et 30°C sur l’extrême sud du pays.

– Mer agitée à forte sur les côtes à l’est d’Al Hoceima, agitée sur les côtes entre Tanger et Cap Ghir et peu agitée à agitée ailleurs.

S.L. avec MAP