Météo: fortes chaleurs dans plusieurs régions du Maroc ce dimanche

Les prévisions établies par la météo nationale pour la journée du dimanche 22 juillet 2018 ressemblent à un mois de juillet.

Le temps sera chaud sur le sud-est et l’est des provinces du sud, le Souss et l’Oriental et assez chaud sur l’intérieur du pays. Il y aura des nuages bas matinaux et nocturnes et formations brumeuses près des côtes nord et centre. Des passages nuageux denses l’après-midi sur le Haut et le Moyen Atlas avec quelques ondées et orages par endroits.

Le ciel sera passagèrement nuageux sur l’Oriental et le Sud-est et ciel clair à peu nuageux ailleurs.

Le vent sera modéré à assez fort de secteur nord sur les provinces sud et les côtes centre et faible à modéré de secteur sud sur le sud de l’Oriental et le sud-est et de secteur nord à ouest ailleurs.

Les températures minimales seront de l’ordre de 26/23°C sur le sud de l’Oriental, le sud-est du pays et l’est et le sud des provinces sud, de 15/20°C sur les côtes et plaines atlantiques et de 20/25°C ailleurs.

Les températures maximales seront de l’ordre de 26/33°C près des côtes et sur les reliefs, de 32/37°C sur le Rif, le Saiss, l’intérieur du Gharb, les plaines atlantiques, les plateaux de phosphate, le nord de l’Oriental, l’intérieur de Chiadma et le nord-ouest des provinces sud, de 37/42°C sur les plaines de Tadla, Tensift, Rehamna, l’Oriental, le Souss, les versants sud-est et le sud des provinces sahariennes et de 43/47°C sur le sud-est du pays et l’est des provinces sahariennes.

La mer sera belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, peu agitée à agitée entre Tanger et Jorf et agitée ailleurs. Pour les maximales, concernant les principales villes, il fera 26 à Casablanca et Rabat, 28 à Tanger, 37 à Marrakech et Fès, et 29 à Agadir.