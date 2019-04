Météo: faibles pluies dans des régions du Maroc (jeudi 25 avril)

Voici les prévisions météo pour la journée du jeudi 25 avril 2019, établies par la Direction de la météorologie nationale :

– Temps nuageux avec faibles pluies sur le Tangérois, l’Ouest du Rif, le Loukkos et le Nord du Gharb.

– Quelques nuages cumuliformes l’après-midi sur le Haut Atlas.

– Quelques formations brumeuses la nuit et la matinée sur les plaines Nord et les côtes Centre.

– Ciel peu à passagèrement nuageux ailleurs.

– Vents modérés à localement assez forts de secteur Nord sur les provinces Sud, de secteur Ouest sur le Tangérois et faibles à modérés de secteur Sud sur le Sud-Est et de secteur Nord à Ouest ailleurs sur le pays.

– Quelques chasses-sable possibles sur le Nord des provinces Sud.

– Températures minimales de l’ordre de -02/03°C sur les reliefs, 03/08°C sur l’Oriental, le Saiss et les plateaux des phosphates et d’Oulmès, 08/13°C sur la Méditerranée, les plaines Nord et Centre, le Souss et les versants Sud-Est et de 13/18°C ailleurs sur le Sud-Est et les provinces Sud.

– Températures du jour en hausse sensible et de l’ordre de 12/18°C sur les reliefs, 17/22°C sur le Tangérois, 20/25°C sur le littoral atlantique Nord et Centre, 22/27°C sur les plaines Nord-Ouest, l’Oriental, les plaines Centre et le Nord des provinces Sud et de 27/32°C sur l’intérieur du Souss, les versants Sud-Est et le Sud des provinces du Sahariennes.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Tanger et Tarfaya et peu agitée à agitée au Sud.