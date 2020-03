Météo: encore de la pluie ce mercredi au Maroc

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mercredi 1er avril 2020, établies par la Direction de la météorologie nationale (DMN):

– Passages nuageux denses avec pluies ou averses et orages par endroits sur le nord, le rif, la Méditerranée, le Saiss, les reliefs de l’Atlas, leurs régions voisines et l’oriental.

– Temps peu à passagèrement nuageux sur le reste du pays.

– Nuages bas les matinées et les nuits avec des formations brumeuses sur les côtes et les plaines atlantiques centre et sud.

– Chasses sable par endroits sur le sud de l’oriental, le sud-est et les provinces sud.

– Vent assez fort à parfois fort de secteur ouest à Est sur la moitié nord du pays et de secteur ouest à nord sur la moitié sud.

– Température du jour en légère baisse ou quasi- stationnaire.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée entre Casablanca et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.

M.S. (avec MAP)