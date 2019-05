Météo: des averses orageuses attendues ce samedi au Maroc

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du samedi 04 mai, établies par la direction de la météorologie nationale:

Développement de foyers instables avec averses orageuses par endroits sur les reliefs de l’Atlas, le sud-est, l’Oriental et le Saiss l’après-midi.

Nuages bas denses avec faibles pluies éparses sur les côtes entre Agadir et Tarfaya.

Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses sur les côtes.

Ciel peu nuageux ailleurs.

Chasses-sable par endroits sur le nord des provinces Sud.

Vent modéré de secteur Nord sur le Sud, l’Oriental et le Nord et variable ailleurs.

Température minimale variant entre 02 et 08 degrés Celsius sur les reliefs, entre 09 et 14 degrés sur l’Oriental, le Saiss, les plateaux de phosphates et la Méditerranée, entre 13 et 16 degrés sur le Nord et le Centre, le sud-est et le nord des provinces Sud et entre 16 et 21 degrés sur l’extrême Sud.

Température du jour variant entre 12 et 20 degrés Celsius sur les reliefs, entre 20 et 25 degrés sur l’Oriental, les côtes et le Saiss, entre 24 et 29 degrés sur le Nord, le Centre et le nord des provinces sahariennes et entre 27 et 34 degrés sur le sud-est et l’extrême Sud.

Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

S.L. (avec MAP)