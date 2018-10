Météo: de la pluie sur une partie du Maroc ce jeudi

METEO – Voici les prévisions du jeudi 18 octobre 2018 et la nuit suivante, établies par la Direction de la météorologie nationale.

– Temps nuageux et pluvieux avec des pluies ou averses orageuses, parfois fortes sur la moitié nord du pays.

– Chutes de quelques flocons de neige sur les sommets des Haut et moyen Atlas.

– Nuages bas avec formations brumeuses près des côtes centre et sud, la matinée et la nuit.

– Ciel passagèrement nuageux ailleurs.

– Vent assez fort de nord à nord-ouest sur les provinces du Sud et près des côtes centre et modéré de secteur est à sud sur le sud-est et de secteur ouest ailleurs avec chasse-sable par endroits sur les provinces du Sud et le sud-est.

– Températures minimales de l’ordre de 04/11 °C sur les reliefs et les hauts plateaux orientaux, de 19/26 °C sur le sud-est et le sud du pays et de 11/18 °C ailleurs.

– Températures du jour en baisse sensible sur la majeure partie du Royaume.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et entre Tarfaya et Boujdour, agitée à forte entre Larache et Tarfaya et agitée ailleurs.