Météo: de la pluie mercredi et jeudi dans plusieurs provinces du Maroc

Ces averses orageuses seront accompagnées localement par des rafales de vent et des chutes de grêle, précise la Direction, ajoutant qu’une tempête de sable est prévue cet après-midi et la nuit suivante par endroit sur les provinces Sud.

Ces averses toucheront mercredi, de 13h à 24h, les provinces d’Al Haouz, Marrakech, Essaouira, Chichaoua, Settat, Rehamna, El Jadida, Azilal, Fquih Ben Salah, Beni Mellal, Errachidia, Ouarzazate, Khouribga, Midelt, Tinghir, Zagora et Khénifra, Khemisset, Boujdour, Oued Ed-Dahab, Laâyoune, Es-Smara, Tarfaya, Figuig, Tata, Tiznit, Inezgane-Ait Melloul, Assa Zag, Sidi Ifni, Tan Tan, Agadir-Idaoutanane, Guelmim, Taroudant, Chtouka Ait Baha, Sidi Bennour, Youssoufia, Safi, Berrechid et El Kelaa des Sraghna, indique la météo dans un bulletin spécial.