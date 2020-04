Météo: de faibles pluies attendues ce jeudi au Maroc

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du jeudi 02 avril 2020, établies par la Direction de la météorologie nationale (DMN):

– Ciel souvent nuageux avec faibles pluies ou averses sur le Tangerois, le Loukkos, le Rif occidental, la rive Méditerranéenne, le Saiss et le nord de l’Oriental.

– Nuages assez denses et faibles ondées ou gouttes résiduelles sur les côtes et les plaines au nord de Casablanca, notamment en première partie de la journée.

– Ciel peu nuageux à clair ailleurs.

– Nuages bas avec brume ou brouillard près des côtes centre.

– Vent modéré de nord-ouest avec des rafales assez-fortes sur l’oriental, le Saiss, les reliefs, et le Tangérois, et modéré de secteur nord-ouest sur le nord et de secteur nord à variable ailleurs.

– Température minimale de l’ordre de -01/06°C sur l’atlas, 03/10°C sur l’oriental, le rif, le saiss, les plateaux des phosphates et d’Oulmès, et les versants sud-est, 09/15°C sur la Méditerranée, le nord, le centre, le Souss, le sud-est et le nord des provinces sud, et de 17/23°c sur le reste du sud.

– Température maximale de l’ordre de 10/15°C sur l’Atlas, le Rif, la Méditerranée, le nord de l’Oriental, et le Saiss, 15/21°C sur le reste de l’Oriental, les plaines nord et les plateaux des phosphates et d’Oulmès, 21/26°c sur les plaines centre, le Souss, les versants sud est et sur les côtes sud, 26/32°C sur le sud est et le nord des provinces sud et de 32/36°C sur l’extrême sud.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée entre Capspartel et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.

M.S. (avec MAP)